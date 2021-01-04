Survivor 2021 Sena Özdemir mesleği nedir? Sena Özdemir kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem boyunca reytingleri alt üst eden Survivor 2021 için geri sayım başladı! 9 Ocak tarihinde start verecek olan fenomen yarışma programında ünlüler takımı ardında gönüllüler takımı da açıklanarak herkesi heyecanlandırdı. Survivor 2021 Gönüllüler Takımı’nda yer alacak olan Sena Özdemir ismi dikkat çekerken, güzel yarışmacı hakkında merak edilenleri yarışma hayranları için derledik.

Survivor 2021 Sena Özdemir Mesleği Nedir, Ne İş Yapar?

Survivor 2021 programında gönüllüler için mücadele edecek olan Sena Özdemir, lisanslı sporcudur. Beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrenime de aynı zamanda devam eden Sena Özdemir’in branşı atletizmdir.

Sena Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında?

Sena Özdemir 19 yaşındadır. Kendisini tanıtmak için Özdemir yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba, ben Sena Özdemir. 19 yaşındayım. İzmir’de doğdum ve büyüdüm. Babam Balıkesirli, annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi’nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100 – 200 metre. Çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim.”

Sena Özdemir Instagram Adresi Ne?

Sena Özdemir’in Instagram hesabına “senasuozdemirim” kullanıcı adını aratarak ulaşabilirsiniz.