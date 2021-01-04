Survivor 2021 Hanzade Ofluoğlu mesleği nedir? Hanzade Ofluoğlu kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Yakında TV 8 ekranlarında başlayacak olan Survivor 2021 heyecanı giderek artıyor! Açıklanan Ünlüler Takımı sonrası dün yayınlanan tanıtıcı fragman ile Gönüllüler Takımı da belli oldu. Oldukça genç ve dinamik isimlerden oluştuğu gözlenen Survivor 2021 gönüllüler takımında Hanzade Ofluoğlu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte genç Survivor hakkında merak edilenler!

Survivor 2021 Hanzade Ofluoğlu Mesleği Nedir?

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıllık Acun Medya sunuculuk deneyimi ardından spora yönelmiştir. Güzel yarışmacı yaklaşık 3 yıldır flagfootball oynamaktadır.

Hanzade Ofluoğlu Kimdir?

Survivor 2021 Gönüllü kadrosuna yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisini tanıtırken ilginç yönlerine dikkat çekti. Genç yaşına kadar 10 yıllık evli olduğunu ifade eden Ofluoğlu, şu ifadelerle kendisini Survivor severlere tanıttı:

“Merhaba, ben Hanzade Ofloğlu. 1988, İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir’de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya’da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları seviyorum.”

Hanzade Ofluoğlu Kaç Yaşındadır?

10 yıldır evli olduğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, şu anda 32 yaşındadır.

Hanzade Ofluoğlu Instagram Adresi Ne?

Hanzade Ofluoğlu Instagram’da “ofhanzade” kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır