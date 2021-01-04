En Düşük Memur Maaşı ve Emekli Maaşı Belli Oldu! Artık Memurlar Bu Maaşa Çalışacak, Emekliler Bu Kadar Ödeme Alacak! İşte Maaşlar…

2020 yılı aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanması ile 2021 yılı SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarının aldığı zam oranlar da belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yapılan zamların miktarı %8.36 oldu.

En Düşük SSK ve Bağ Kur Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?



2021 yılında %8.36 oranında zam alan SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarının en düşük miktarlarının ne kadar olduğu A Haber muhabiri Murat Sekban tarafından canlı yayında açıklandı. Bağ Kur esnaf emeklisi vatandaşların bu yıl en düşük maaş miktarları bin 763 lira olacak. Bağ Kur tarım emeklisi vatandaşların en düşük maaş miktarları ise bin 662 lira olacak. SSK emeklileri ise 200o yılı öncesi için en düşük 2 bin 419 lira alırken, 2000 yılı sonrası için ise en düşük bin 625 lira oldu.

