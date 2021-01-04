Survivor 2021 İlayda Şeker mesleği nedir? İlayda Şekerkimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

TV8 ekranlarının açık ara en sevilen yarışma programı olan Survivor heyecanı, yayınlanan Survivor 2021 fragmanları ile tavan yaptı. Ünlüler takımı ardından Survivor 2021 Gönüllüler Takımı açıklandı ve izleyiciler şimdiden yarışacak olan isimleri araştırmaya başladı. İddialı duruşu ve güzelliği ile dikkat çeken İlayda Şeker hakkında merak edilenler fragman sonrası artarken, haberlerankara.com olarak güzel yarışmacının kim olduğu ile ilgili ayrıntıları sizlerle buluşturuyoruz.

Survivor 2021 İlayda Şeker Mesleği Nedir?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımı için mücadele verecek olan İlayda Şeker, şu anda çalışmıyor. Açıklamasında Sakarya’da Üniversite bitirdiğine değinen güzel yarışmacı, İstanbul’da dedesinin yanında yaşadığını ve çalışmadığını belirtti.

Survivor 2021 İlayda Şeker Kaç Yaşındadır?

Survivor 2021’e dinamizm katacak yarışmacılar arasında yer alan İlayda Şeker, 1994 doğumlu olup şu anda 26 yaşındadır.

İlayda Şeker Kimdir?

İlayda Şeker Nevşehir’de 1994 yılında dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşayan İlayda Şeker, şu anda çalışmadığını ve hakkında tüm merak edilenleri şu ifadelerle açıkladı:

“Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadım. Ailem hala orada yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul’a dedemlerin yanına yerleştim. Şu an çalışmıyorum.”

İlayda Şeker Instagram Adresi Nedir?

İlayda Şeker Instagram’da “ilayda13seker” kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.