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- 04 Oca 2021 - 16:38 G: 04 Oca 2021 - 16:47

Akıncı Dizisi Seyircinin Gözüne Girdi! Kimse Bunu Beklemiyordu Ama Oldu! “Süperman’in Yan Çarı”

ATV ekranlarında geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile ekrana gelen Akıncı dizisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Yerli bir süper kahramanın mücadelelerini anlatan Akıncı dizisi anlattığı hikaye ile izleyenlerin takdirinin kazanmayı başardı. İlk bölümü ile sevilen dizi hakkında birçok olumlu yorum yapıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerini Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Akıncı dizisi geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Yerli bir süper kahraman olan Akıncı’nın mücadelelerini anlatan yapım 1 Ocak 2021 Cuma günü ekrana gelen ilk bölümü ile izleyenlerin takdirinin kazandı. Beklentilerin çok üzerinde başarı yakalayan dizide yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Yerli bir süper kahramanın yer almasından kaynaklı büyük ilgi gören dizide yaşanacaklar merak konusu olmaya devam ediyor.

İzleyenler Akıncı dizisinin aksiyon dolu geçen ilk bölümünün ardından ekrana gelecek yeni bölüm için gün saymaya başladı. Birçok açıdan olumlu yorum alan Akıncı dizisinin en dikkat çeken kısmı ise süper kahraman olan Akıncı’nın aksiyon dolu sahneleri oldu. İzleyenlerden tam not alan Akıncı birçok köşe yazısında da kendisine yer buldu.

04 Oca 2021 - 16:38 Ankara- Yaşam

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