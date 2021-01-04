Survivor 2021 Sancakay Ilım Morgül mesleği nedir? Sancakay Ilım Morgül kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı da belli oldu ve geri sayım başladı! 9 Ocak 2021’de TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yarışma programında iddialı bir fragmanla gönüllüler kendilerini tanıttı. Sancakay Ilım Morgül ismi gönüllüler takımında merak edilirken, izleyiciler güzel yarışmacı hakkında araştırma yapmaya şimdiden başladı.

Survivor 2021 Sancakay Ilım Morgül Mesleği Ne?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımında mücadele verecek olan Sancakay Ilım Morgül halen lisans öğrenimine 4. sınıfta devam etmektedir. Boş zamanlarında ise Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alan güzel yarışmacı, vokal olarak kendi bestelerini seslendirmektedir.

Sancakay Ilım Morgül Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Survivor 2021 kadrosunda gönüllüler için ter dökecek olan Sancakay Ilım Morgül 30 Ocak 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 23 yaşında olan yarışmacı, kendisini şu ifadelerle Survivor izleyicileri ile tanıştırdı:

“Merhaba, ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize’de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3’e kadar İzmir’de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım. Daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4’de Rize’nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus dili ve edebiyatı bölümünü 2 yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum, İngilizce ve Rusça. Konservatuar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul’a taşındım ve şu an lisans 4. sınıftayım. 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadım ve 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak sahne alıyorum vokal olarak. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum.”

Sancakay Ilım Morgül Instagram Adresi Ne?

Instagram üzerinden “sancakay8” kullanıcı adını aratarak Sancakay Ilım Morgül paylaşımlarını takip edebilirsiniz.