Survivor 2022 Ayşe Yüksel mesleği nedir? Ayşe Yüksel kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Survivor 2022 Gönüllüler kadrosuna yedek kadrodan dahil oldu! Gönüller takımında dikkat çeken isim olan Ayşe Yüksel, Survivor hayranlarınca şimdiden araştırılıyor. Kim olduğu ve nelerden hoşlandığı araştırılan güzel yarışmacının sosyal medya hesapları da didik didik ediliyor. Haberlerankara.com olarak Survivor 2022 Gönüllüler takımında yer alan Ayşe Yüksel kimdir ve nelerle uğraşır sorularını sizler için yanıtladık.

21 Şubat 2022 Salı Akşamı yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcal yaptığı açıklamada, yarından itibaren Yedek Kadrodan eski yarışmacı Ayşe Yüksel'in asıl kadroya alındığını duyurdu. Ayşe Yüksel'in kadroya girmesi bir çok yorum ve eleştirileride beraberinde getirdi...

Survivor 2021 Ayşe Yüksel Mesleği Nedir, Ne İşle Uğraşır?

TV 8 ekranlarında büyük beğeni ile izlenen Survivor 2022 yarışma programında yedek kadrodan girerek Gönüllüler Takımı için mücadele verecek olan Ayşe Yüksel, profesyonel sporculuk kariyeri ardından tenis hocalığı yaparak kariyerini şekillendirmiştir. Aynı zamanda lisans eğitimine de devam etmektedir.

Ayşe Yüksel Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Ayşe Yüksel 20 yaşındadır ve Survivor 2022 Gönüllüler kadrosunun en genç isimleri arasında yer alır. Güzel yarışmacı kendisini tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştır:

“Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de doğdum. Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım, ayı zamanda da 7. sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zamanda voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım, 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zamanda da lisede basketbol okul takımında yer aldım. Şu an tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum.”

Ayşe Yüksel Instagram Adresi Nedir?

Instagram’da Ayşe Yüksel’i takip etmek için “ayseyukselofficiall” kullanıcı adı ile arama yapabilrisiniz.