Survivor 2021 Emin Günenç mesleği nedir Emin Günenç kimdir, Kaç yaşında Instagram adresi ne

TV 8 ekranlarına izleyicileri kilitlemeyi başlayan Survivor yarışması, bomba gibi bir kadro ile yeniden başlıyor! 9 Ocak’ta start verecek olan Survivor 2021 ünlüler kadrosunun ardından Gönüllüler takımı da belli oldu. Yarışmacılardan Emin Günenç gönüllüler takımında yer alırken, yakışıklı yarışmacı hakkında her şey izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Survivor 2021 Emin Günenç Mesleği Nedir?

Survivor 2021’de Gönüllüler Takımı için ter dökecek olan Emin Günenç, makine ressamlığı bölümü mezunudur. Makine ressamı olmasına karşın oyunculuk eğitimi de alan yarışmacı, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Bir Annenin Günahı” dizisinde rol almıştır.

Survivor 2021 Emin Günenç Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Emin Günenç 26 yaşında, oyunculuk kariyerine giriş yapmış genç bir isim olarak Survivor 2021 Gönüllüler Takımı’nda boy gösterdi. Kendisini izleyici ile tanıştıran Emin Günenç, hakkında şu bilgileri verdi:

“Merhaba, ben Emin Günenç. 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım, sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversitesi Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.”

Emin Günenç Instagram Adresi Nedir?

Instagram hesabını aktif kullanan 26 yaşındaki başarılı yarışmacı, paylaşımlarını “emingunenc” kullanıcı adı ile sahibi olduğu hesaptan yapmaktadır.