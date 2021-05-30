Survivor 2021 Yiğit Poyraz mesleği nedir? Yiğit Poyraz kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Survivor2021 Gönüllüler Takımı belli oldu! Ünlüler takımının heyecanının hemen ardından paylaşılan Survivor 2021 Gönüllüler takımı, iddialı isimlerden özel olarak bir araya getirildi. Genç ve dinamik yapısı ile fragmanda dikkat çeken Yiğit Poyraz izleyicilerin radarına girdi ve hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Survivor 2021 Yiğit Poyraz Ne iş Yapar, Mesleği Nedir?

Survivor 2021’de gönüllüler için ter dökecek olan Yiğit Poyraz, tekstil mümessilliği yapmaktadır. talyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olarak mesleğine devam etmektedir.

Survivor 2021 Yiğit Poyraz Kaç Yaşında?

Yiğit Poyraz 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Başarılı isim 26 yaşındadır.

Yiğit Poyraz Kimdir?

Survivor 2021’de Gönüllüler Takımı’ndaki yerini almak için geri sayım yapan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 yılında dünyaya geldi. Bodrum’d büyüğünü ifade eden yakışıklı yarışmacı 2009 yılında Robert Koleji’ni kazandı ve İstanbul’a yerleşti.

Robert Koleji’nden mezun olmanın ardından Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanan başarılı isim, 2015 yılında İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde Exchange programı ile eğitim göre Yiğit Poyraz, 8 yaşından beri basketbol oynamaktadır. 2 yıldır halaları ile birlikte çalışan ve tekstil mümessilliği yapan Poyraz, 9 Ocak’ta TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Yiğit Poyraz Instagram Hesabı Ne?

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunun başarılı ismi Yiğit Poyraz, Instagram paylaşımlarını “yigitpoyrazz” kullanıcı adı üzerinden yapmaktadır.