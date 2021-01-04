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- 04 Oca 2021 - 17:32 G: 04 Oca 2021 - 17:50

Masterchef Şampiyonundan Büyük Hamle! Barbaros'a Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Herkes Şok İçerisinde Kaldı! Kupayı...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’nin final bölümü geceye adeta damga vurdu. İzleyici kitlesini ekranlara kilitleyen program, yayınlanan bölümüyle beraber ekranlara veda etti. Finale kalan isimler arasında yer alan Serhat ve Barbaros arasında ki mücadele, herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Bunun yanı sıra Masterchef şampiyonundan öyle bir hamle geldi ki, Barbaros’a yaptığı davranışla herkesin gönlünü kazandı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

3 Ocak 2021 tarihinde Masterchef Türkiye’nin final bölümünün yayınlanmasıyla beraber, izleyici kitlesi adeta ekranlara kilitlendi. Barbaros ve Serhat büyük bir mücadele içerisine girerek hem büyük ödül için hem de şampiyonluk için adeta ter döktü. Milyonlarca kişi şampiyon olacak ismin kim olacağını merak etmeye başladı. Masterchef Türkiye, yayınlanan bölümüyle adeta geceye damga vurdu. Programda son derece eğlenceli anların ortaya çıkmasının yanı sıra şampiyonun Barbaros’a yaptığı o hamle, tüm dikkatleri üzerine çekti.

TV8’de son bölümünü yayınlayan Masterchef Türkiye, şampiyonu açıklamasıyla beraber ekranlara veda etti. Barbaros ve Serhat arasında ki mücadelenin ardından şefler yemekleri tadarak değerlendirmelerde bulundu ve puanlamayı açıkladı. Açıklanan puanların ardından Barbaros 142 puan alırken, Serhat 144 puan alarak Masterchef Türkiye’nin şampiyonu oldu. Bununla beraber şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat’ın o davranışı ve dile getirdiği sözleri tüm dikkatleri üzerine çekti.

04 Oca 2021 - 17:32 Ankara- Yaşam

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