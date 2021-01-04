Survivor 2021 Sultan Reşat Hacıahmetoğlu mesleği nedir? Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Survivor 2021 heyecanı kasıp kavururken, yayınlanan tanıtıcı fragman heyecanın dozunu artırdı! Survivor 2021 ünlüler kadrosundan sonra gönüllüler takımı da açıklandı ve birbirinden iddialı isimler şimdiden izleyicilerin ilgi odağına yerleşti. Gönüllüler Takımı için mücadele verecek olan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu ismi izleyicinin ilgisini çekerken, kim olduğu ve ne işle meşgul olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Survivor 2021 Sultan Reşat Hacıahmetoğlu Mesleği Nedir?

Gönüllüler için Survivor 2021’de mücadele verecek olan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, aktif bir sporcudur. Karate ve vücut geliştirme ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, uzun bir süre özel şirkette çalıştı.

Survivor 2021 Sultan Reşat Hacıahmetoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Gönüllüler takımının mizahi yönü kuvvetli olan ismi Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 30 yaşındaki sempatik yarışmacı üniversiteyi Ordu Üniversitesi’nde okudu. Lise yıllarında karate ile ilgilenen ve sonrasında vücut geliştirmeye ilgi duyan başarılı yarışmacı, 2016 yılında sosyal medya macerasına adım attı. Trabzon’da yaşayan ve özel bir şirkette uzunca bir süre çalışmış olan başarılı yarışmacı, tipik Karadeniz mizahının en iyi temsilcisi olarak Survivor 2021’e büyük renk katacak.

Survivor 2021 Sultan Reşat Hacıahmetoğlu Instagram Adresi Nedir?

Survivor 2021’e katılmaya hak kazanan başarılı isim, Instagram’da “resathao” kullanıcı adı paylaşımda bulunmaktadır.