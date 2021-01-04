Survivor 2021 Aleyna Tutuş mesleği nedir? Aleyna Tutuş kimdir, Kaç yaşında? Instagram adresi ne?

TV 8 ekranlarında efsane haline gelen Survivor yarışması, yayınlanan Survivor 2021 fragmanları ardında heyecanla beklenmeye başladı. 9 Ocak’ta TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan programda Gönüllüler Takımı belli olurken, Aleyna Tutuş’un kim olduğu izleyici tarafından merak edildi. Aleyna Tutuş’un sosyal medya hesabı olup olmadığı ve ne iş yaptığı merak ediliyor.

Survivor 2021 Aleyna Tutuş Ne İş Yapar, Mesleği Nedir?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımı için mücadele verecek olan Aleyna Tutuş, profesyonel sporcudur. 10 yıldır voleybol oynayan güzel yarışmacı, kariyerinin son 3 yılında beach volleyball okul takımında yer aldı.

Survivor Aleyna Tutuş Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Aleyna Tutaş Bursa’da 1998 yılında dünyaya gelmiştir. 22 yaşındaki başarılı yarışmacı henüz 10 yaşında iken annesi ile babasının ayrılığını göğüslemek zorunda kalmış. Kendisini anlattığı tanıtımında Aleyna Tutuş (Alevlen) hakkında merak edilenler şu şekilde aktarıldı:

“1998 Bursa doğumluyum. Yalova’da yetiştim. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul’a taşındık. Bu taşınma süreciyle yaşamın daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp imtihanlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği kısmını kazandım. Survivor’a ilk kez bu yıl müracaat etim ve ilk 6’da yer aldım. Survivor süreci geçti, hem mental hem fiziken. Fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.''