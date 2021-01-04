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- 04 Oca 2021 - 18:13 G: 04 Oca 2021 - 18:32

Arka Sokakların Zeliş'i Devlet Memuru Oldu! O Açıklamalarıyla Herkesi Şaşırttı! "15 Yıldır..."

Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncular, başarılı performanslarıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde röportaj veren Yüsra Geyik, izleyici kitlesi tarafından mercek altına alındı. Yüsra Geyik ’in açıklamaları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, zaman zaman yaptığı açıklamalarla beraber sosyal medya gündemine bomba gibi düşüyor. Yıllardır Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi Yüsra Geyik’in yaptığı açıklamaları araştırmaya başladı.

Arka Sokaklar dizisinden önce Yabancı Damat, Hayat Bilgisi ve Yumurcak TV gibi birçok yapımda yer alan Yüsra Geyik, başarılı kariyer hayatıyla beraber izleyici kitlesinin gözde isimleri arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin başlamasıyla beraber dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu, bu projesinin ardından başka bir projeyi değerlendiremediğini ve yoğun olduğunu dile getirdi. Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, tüm dikkatleri üzerine çekti.

04 Oca 2021 - 18:13 Ankara- Yaşam

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