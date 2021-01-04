Arka Sokakların Zeliş'i Devlet Memuru Oldu! O Açıklamalarıyla Herkesi Şaşırttı! "15 Yıldır..."

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, zaman zaman yaptığı açıklamalarla beraber sosyal medya gündemine bomba gibi düşüyor. Yıllardır Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi Yüsra Geyik’in yaptığı açıklamaları araştırmaya başladı.

Arka Sokaklar dizisinden önce Yabancı Damat, Hayat Bilgisi ve Yumurcak TV gibi birçok yapımda yer alan Yüsra Geyik, başarılı kariyer hayatıyla beraber izleyici kitlesinin gözde isimleri arasında yer alıyor. Arka Sokaklar dizisinin başlamasıyla beraber dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu, bu projesinin ardından başka bir projeyi değerlendiremediğini ve yoğun olduğunu dile getirdi. Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, tüm dikkatleri üzerine çekti.