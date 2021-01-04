Kerem Bürsin Hande Erçel'e Aşkını İtiraf Etti! O Hamleden Sonra Artık Kesin Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! "Kerem Duşta..."
Sen Çal Kapımı dizisinde başrollere hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Magazin tarihine adını altın harflerle kazıyan Hande Erçel ve Kerem Bürsin safhasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Uzun süredir çiftin sevgili oldukları iddia ediliyordu fakat çift sevgili olmadıklarını belirtmişti. Bunun yanı sıra o hamle, tüm dengeleri alt üst etti. Binlerce kişi çiftin sevgili olduğunu iddia etti.
Son zamanlarda magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in aşk yaşadığı iddiaları, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları çifti adeta mercek altına alarak her hareketlerinde sevgili olduklarına dair yeni bir iz arıyor. Bununla beraber Hande Erçel’in sözleri, Kerem Bürsin ile sevgili olduğu iddialarını resmen güçlendirdi. Bu haberle beraber çift yeniden gündemde ilk sırada yer aldı.
Zaman zaman yaptıkları paylaşımları, şakaları, iddiaları ve sosyal medya hesaplarında canlı yayın açmalarıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk iddialarında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Hande Erçel’in o hamlesini görenler, “Bence sevgililer. Artık açıklayın şunu hem siz rahat edin hem biz!” yorumlarında bulundu. Sosyal medya da bu konuyla beraber adeta kaos meydana geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.