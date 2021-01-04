Kerem Bürsin Hande Erçel'e Aşkını İtiraf Etti! O Hamleden Sonra Artık Kesin Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! "Kerem Duşta..."

Son zamanlarda magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in aşk yaşadığı iddiaları, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları çifti adeta mercek altına alarak her hareketlerinde sevgili olduklarına dair yeni bir iz arıyor. Bununla beraber Hande Erçel’in sözleri, Kerem Bürsin ile sevgili olduğu iddialarını resmen güçlendirdi. Bu haberle beraber çift yeniden gündemde ilk sırada yer aldı.

Zaman zaman yaptıkları paylaşımları, şakaları, iddiaları ve sosyal medya hesaplarında canlı yayın açmalarıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in aşk iddialarında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Hande Erçel’in o hamlesini görenler, “Bence sevgililer. Artık açıklayın şunu hem siz rahat edin hem biz!” yorumlarında bulundu. Sosyal medya da bu konuyla beraber adeta kaos meydana geldi.