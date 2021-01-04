Ankaralılar Rahat Bir Nefes Alabilir! Hayat Eve Sığar Uygulaması Her Şeyi Açıkladı! “Tedbirler İşe Yaramış!”

Ankara ilinin Koronavirüs haritasında meydana gelen renk değişimi, vatandaşlara adeta sevinç çığlıkları attırdı. Geçtiğimiz dönemlerde en çok vaka sayılarının görüldüğü illerden birisi olan Ankara’da durumun iyiye gitmesi, herkesi büyük bir mutluluğun içerisine sürükledi. Vaka sayılarının düşmesi hedeflenerek alınan tedbir ve kısıtlamalar, zamanla olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu durum vatandaşların tedirgin olmalarının önüne geçti.

Türkiye’de Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler, vaka sayılarında düşüşün yaşanmasına olanak sağladı. Ankara ilinde “Hayat Eve Sığar” uygulamasında Koronavirüs vaka yoğunluk haritasına bakıldığında, son bir ay içerisinde alınan tedbirler kapsamında renklerin kırmızıdan yeşile döndüğü görüldü. Bu durumun gündeme gelmesiyle beraber vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Uzmanlar ise açıklamalarda bulunarak vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini dile getirdi.