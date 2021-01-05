Ankara'da Koronavirüs Fırtınası Bitiyor! Vaka Sayıları Azalmaya Başladı! Herkes Derin Bir Nefes Alabilecek!
Geçtiğimiz gün Ankara ilinin Koronavirüs kapsamında son durumu, vatandaşların rahat bir nefes almasına neden olmuştu. Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” uygulamasında ki vaka yoğunluk haritasında Ankara ilinde kırmızı olan yerlerin çoğu yeşile döndü. Alınan tedbir ve kısıtlamaların olumlu sonuç vermeye başlaması, vatandaşların refah seviyesini yükseltti. Bununla beraber vaka sayılarının son durumu merak edilmeye başladı.
Son zamanlarda vaka sayılarının düşüş göstermesiyle beraber, vatandaşlar tedbir ve kısıtlamalara daha fazla uymaya özen gösterdi. Uzmanlar konu hakkında açıklamalarda bulunarak, pandemi sürecinin bitmesinde etkili olacak tek şeyin, tedbir ve kısıtlamalara uymakla olacağını dile getirdi. Ankara ilinde vaka sayılarında düşüşün yaşanması ise halkın rahat bir nefes almasına neden oldu. En çok tıklanan haberler arasında yer alan Koronavirüs, güncellenen bilgilerin açıklanmasıyla beraber vatandaşların durumundan haberdar olmasını sağlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında geçtiğimiz haftalarda toplantının yapılmasıyla beraber yeni tedbir ve kısıtlamalar getirilmişti. Bu tedbir ve kısıtlamaların getirilmesinde vaka sayılarının düşüş göstermesi hedeflenmişti. Son zamanlarda açıklanan verilere bakıldığı zaman vaka sayısında düşüşün gözle görülür derecede olumlu sonuç vermeye başladığı öğrenildi. Çoğu ilin, “Hayat Eve Sığar” uygulamasında vaka yoğunluk haritasına bakıldığı zaman, bu durumu fark etmek oldukça mümkün olmaya başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.