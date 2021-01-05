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- 05 Oca 2021 - 09:16 G: 05 Oca 2021 - 09:25

Masterchef Barbaros’tan Serhat’a, Masterchef Sonrası Büyük Hamle! O Paylaşımı, “Yok Artık!” Dedirtti! Serhat’tan Cevap Gecikmedi…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından birisi olan Masterchef Türkiye, 3 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan final bölümüyle beraber ekranlara veda etti. Yayınlanan bölümde şampiyonluk için büyük bir mücadele verildi. Barbaros ve Serhat arasında yaşananların ardından Masterchef Türkiye’nin şampiyonu Serhat Doğramacı oldu! Bunun ardından Barbaros’tan Serhat’a, Masterchef sonrası büyük hamle geldi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye’nin final bölümünde son derece heyecanlı anlar yaşandı. Finale kalan iki yarışmacı arasından kimin birinci olacağı büyük bir merak konusuydu. Son bölümde Barbaros ve Serhat arasında yaşanan mücadelenin ardından, Masterchef Türkiye 2020 sezonunun galibi Serhat Doğramacı oldu. Son derece dostça bir rekabet yaşayan Serhat ve Barbaros’un programda sergilediği performansları, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Masterchef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonunu açıkladıktan sonra ekranlara veda etti. Başarılı performansıyla beraber adını Masterchef tarihine yazdıran Serhat Doğramacı hem büyük ödülü aldı hem de Masterchef Türkiye 2020 kupasını kaldırdı. Programın yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Programı ikinci olarak bitiren Barbaros ise hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bununla beraber sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Barbaros’a Serhat’tan cevap gecikmedi.

05 Oca 2021 - 09:16 Ankara- Yaşam

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