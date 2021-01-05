Masterchef Barbaros’tan Serhat’a, Masterchef Sonrası Büyük Hamle! O Paylaşımı, “Yok Artık!” Dedirtti! Serhat’tan Cevap Gecikmedi…

Masterchef Türkiye’nin final bölümünde son derece heyecanlı anlar yaşandı. Finale kalan iki yarışmacı arasından kimin birinci olacağı büyük bir merak konusuydu. Son bölümde Barbaros ve Serhat arasında yaşanan mücadelenin ardından, Masterchef Türkiye 2020 sezonunun galibi Serhat Doğramacı oldu. Son derece dostça bir rekabet yaşayan Serhat ve Barbaros’un programda sergilediği performansları, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Masterchef Türkiye 2020 sezonunun şampiyonunu açıkladıktan sonra ekranlara veda etti. Başarılı performansıyla beraber adını Masterchef tarihine yazdıran Serhat Doğramacı hem büyük ödülü aldı hem de Masterchef Türkiye 2020 kupasını kaldırdı. Programın yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Programı ikinci olarak bitiren Barbaros ise hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bununla beraber sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Barbaros’a Serhat’tan cevap gecikmedi.