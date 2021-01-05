Yasak Elma Dizisinin Başrol Oyuncuları Cezaevine Düştü! Cezaevlerindeki İlk Günü Herkese Büyük Bir Şoka Soktu!

3. sezondur ekranlarda olan Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölümünde ortaya çıkan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Binlerce kişi bu sahnelerle beraber, adeta ekranlara kilitlendi. Dizide ki başrol oyuncularının cezaevine girmesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma 92. yeni bölümüyle beraber izleyici kitlesiyle buluştu. Dizide yaşanan olaylar, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Başrol oyuncularının cezaevine girmesi, tüm dengeleri alt üst etti.

Yasak Elma yayınlanan bölümüyle beraber, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin 92. yeni bölümünde Nesrin Cavadzade’nin hayat verdiği Şahika karakteri, Halit’in ölümüyle ilgili bazı detayları Zehra’ya anlatarak, olayı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Ender ve Yıldız’ın cezaevine girmesiyle beraber tüm denge alt üst oldu. Bununla beraber sonradan Şahika’nın da cezaevine girmesi, büyük bir şokun yaşanmasına neden oldu.