Yasak Elma Dizisinin Başrol Oyuncuları Cezaevine Düştü! Cezaevlerindeki İlk Günü Herkese Büyük Bir Şoka Soktu!
FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, yayınladığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pakdemir, Can Nergis ve Barış Aytaç gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Bununla beraber dizinin yayınlanan yeni bölümünde başrol oyuncularının cezaevine girmesi, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi…
3. sezondur ekranlarda olan Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölümünde ortaya çıkan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Binlerce kişi bu sahnelerle beraber, adeta ekranlara kilitlendi. Dizide ki başrol oyuncularının cezaevine girmesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma 92. yeni bölümüyle beraber izleyici kitlesiyle buluştu. Dizide yaşanan olaylar, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Başrol oyuncularının cezaevine girmesi, tüm dengeleri alt üst etti.
Yasak Elma yayınlanan bölümüyle beraber, izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı. Dizinin 92. yeni bölümünde Nesrin Cavadzade’nin hayat verdiği Şahika karakteri, Halit’in ölümüyle ilgili bazı detayları Zehra’ya anlatarak, olayı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Ender ve Yıldız’ın cezaevine girmesiyle beraber tüm denge alt üst oldu. Bununla beraber sonradan Şahika’nın da cezaevine girmesi, büyük bir şokun yaşanmasına neden oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.