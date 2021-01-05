İbo Show’un sürpriz konukları şimdiden seyirciyi ekrana kilitledi: Cem Yılmaz, MFÖ, Zafer Algöz! Makara tayfaya sosyal medyada büyük ilgi!

Dokuz yıllık aranın ardından yeniden izleyici ile Star TV ekranlarında buluşan İbo Show, hazırladığı yeni bölüme ait fragmanında hayranlarını şaşkına uğrattı! Yılbaşı programı ile hem beğenilen, hem de eleştirilen sevilen Show programında Cumartesi gününün konukları büyük heyecan yaşattı. Bu hafta İbo Show konukları şimdiden gündemde bomba etkisi yaratırken, sosyal medyada programın fragmanı çoktan beğeni rekorunu kırdı!

İbo Show Bu Hafta Kimleri Konuk Ediyor?

Türkiye’nin en güçlü sesleri arasında yer alan İbrahim Tatlıses’in sunumu ile İbo Show, dokuz yıllık arayı kapatmaya çalışırcasına yaptığı programlar ile ses getiriyor. Sevilen programın bu haftaki konukları Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Fuat Güner ve Zafer Algöz olarak açıklandı; program hayranları resmen coştu! İbo Show fragmanında izleyicileri müziğe doyuracak olan konuklar, bol kahkahalı bir bölümün ipuçlarını fragmanda verdiler. Cem Yılmaz’ın sempatik tavırlarına karşı koyamayan İbrahim Tatlıses’in bile çekimlerde eğlendiği görülürken, stüdyo resmen yıkılıyor. Sosyal medyada da çok konuşulan programın yeni bölümü İbo Show hayranlarını ateşlemeye yetti. Bu haftanın konuklarını çok beğenen İbo Show hayranları, yeni bölümü iple çektiklerini ifade ettiler.

İbo Show Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

İbo Show’un yeni bölümü 12 Ocak Cumartesi günü Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.