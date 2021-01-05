Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 179. bölüm bu hafta neden yok? 5 Ocak Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz bu akşam var mı?
Dizinin hayranları 5 Ocak Salı günü yayınlanmasını sabırsızlıkla bekledikleri diziden kötü haber aldılar! Gözlerine inanamayan izleyiciler tekrar tekrar kontrol ettikleri ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümü göremeyince resmen hayal kırıklığı yaşadı. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise büyük merak konusu…
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar’ın yeni bölümü izleyicilerin takibinde kalmayı sürdürüyor. ATV ekranlarında yayınlandığı Salı günleri çok ses getiren fenomen dizi, ekrana gelen 178. bölümle birlikte izleyiciyi yine heyecanda bırakmayı başardı. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Kenan Çoban ve Sabina Toziya gibi sevilen isimlerin yer aldığı EDHO çıtayı yeniden yükselterek 179. bölüm için herkesi heyecanlandırdı.
Dizinin hayranları 5 Ocak Salı günü yayınlanmasını sabırsızlıkla bekledikleri diziden kötü haber aldılar! Gözlerine inanamayan izleyiciler tekrar tekrar kontrol ettikleri ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümü göremeyince resmen hayal kırıklığı yaşadı. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise büyük merak konusu…
Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Neden Yok?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölümün ATV’nin 5 Ocak Salı yayın akışında yer almaması, izleyiciyi telaşa verdi. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen fenomen dizinin yılbaşı tatili sebebi ile bu akşam yayınlanmayacağı açıklaması gönüllere biraz su serpse de yeni bölümün ne zaman izleneceği sorusuna yanıt aranıyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yeni yıl öncesi dizi yapımcılarından yapılan açıklamada, fenomen dizinin iki haftalık araya gireceği paylaşılmıştı. 5 Ocak 2021 tarihi ile birlikte 12 Ocak Salı günü de ekranlarda yer almayacak olan fenomen dizinin yeni bölümü, 19 Ocak 2021 Salı günü ATV ekranlarında yerini alacak.
05 Oca 2021 - 13:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.