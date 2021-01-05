Sefirin Kızı Dizisinde Garip Olayların Arkası Kesilmiyor! Sancar Ölüyor, Nare Gediz’le Nikah Masasında! “Yok Artık!”

Sefirin Kızı dizisinin başarılı kadrosunda yer alan, Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Gonca Cilasun, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp ve Hivda Zizan Alp ünlü isimler, sergiledikleri performanslarıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkacak olaylar ise herkesi şimdiden ekranlara kilitledi. Binlerce kişi bu olaylar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sefirin Kızı dizisinin yayınlanan son bölümüyle beraber herkes büyük bir heyecan yaşamıştı. Dizinin yeni bölümünde yaşanan olayların ardından, izleyici kitlesi Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Fragmanın yayınlanmasıyla beraber gösterilen sahnelerde can alıcı detaylar ortaya çıktı. Bununla beraber milyonlarca kişi, dizinin pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümünü beklemeye başladı. Sancar’ın ölümle cebelleşmesinin yanı sıra Nare’nin Gediz’le nikah masasına oturması tüm dengeleri alt üst etti.