Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen İtirafı ile Herkesin Şaşırttı: Herkes Rol Sandı Ama İçinde Meğer Ne Fırtınalar Kopuyormuş Be!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, hayat verdiği Alya karakteri ile ilgili şok itiraflarda bulundu! Alya karakterini canlandırırken gösterdiği performans ile çok beğenilen ve ününe ün katan 35 yaşındaki güzel oyuncu, Kırmız Oda’da oynarken içinde kopan fırtınaları anlatınca herkes şaşkına çevirdi! Alya’yı oynarken içinde resmen fırtınaların koptuğunu belirten Sözen, korkuları ve endişeleri ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan ve Alya karakteri hakkında konuşan Melisa Sözen, Alya karakterini anladığını ifade ederek şok itiraflarda bulundu. Sözen itiraflarında, “Alya’yı oynayana kadar benim de oyuncu olarak güvensizliklerim, umutsuzluklarım, hayal kırıklıklarımın olduğu oldu ve bazen hani şunu da düşünürdüm, ‘Doğru şeyi mi yapıyorum, yeterince iyi miyim, yeterince yaptığım şey anlaşılır mı?’, benim tarzım genel geçer beğeni kriterleri ile pek uyuşmayabiliyor, anlaşılmaya biliyor gibi kaygılar, oyuncular taşıyabiliyorlar. Ben onlardan biri oldum zaman zaman ve çok da kendimi kurcalayan da biriyim. Alya’yı okuduğum zaman, Alya’nın o böyle kırgınlığı, kızgınlığı, anlaşılmamışlığı, korkuları, isyanı… Ve böyle bağırıyor ‘beni görün’ diye bağırıyor Alya ve ben onu çok iyi anladım. O’nu bizde benzemeyeni böyle ittiriyor oluşumuz çok kalbimi kırıyor benim ve Alya’nın o kırgınlığını da çok gördüm ve çok anlatmak istedim hikayesini. Ne şanslıyım ki seyirci çok şükür bunu aldı.” ifadelerini kullandı.