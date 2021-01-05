Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Oca 2021 - 13:42 G: 05 Oca 2021 - 13:48

Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen İtirafı ile Herkesin Şaşırttı: Herkes Rol Sandı Ama İçinde Meğer Ne Fırtınalar Kopuyormuş Be!

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, hayat verdiği Alya karakteri ile ilgili şok itiraflarda bulundu! Alya karakterini canlandırırken gösterdiği performans ile çok beğenilen ve ününe ün katan 35 yaşındaki güzel oyuncu, Kırmız Oda’da oynarken içinde kopan fırtınaları anlatınca herkes şaşkına çevirdi!

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda’da Alya karakterine hayat veren Melisa Sözen, hayat verdiği Alya karakteri ile ilgili şok itiraflarda bulundu! Alya karakterini canlandırırken gösterdiği performans ile çok beğenilen ve ününe ün katan 35 yaşındaki güzel oyuncu, Kırmız Oda’da oynarken içinde kopan fırtınaları anlatınca herkes şaşkına çevirdi! Alya’yı oynarken içinde resmen fırtınaların koptuğunu belirten Sözen, korkuları ve endişeleri ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan ve Alya karakteri hakkında konuşan Melisa Sözen, Alya karakterini anladığını ifade ederek şok itiraflarda bulundu. Sözen itiraflarında, “Alya’yı oynayana kadar benim de oyuncu olarak güvensizliklerim, umutsuzluklarım, hayal kırıklıklarımın olduğu oldu ve bazen hani şunu da düşünürdüm, ‘Doğru şeyi mi yapıyorum, yeterince iyi miyim, yeterince yaptığım şey anlaşılır mı?’, benim tarzım genel geçer beğeni kriterleri ile pek uyuşmayabiliyor, anlaşılmaya biliyor gibi kaygılar, oyuncular taşıyabiliyorlar. Ben onlardan biri oldum zaman zaman ve çok da kendimi kurcalayan da biriyim. Alya’yı okuduğum zaman, Alya’nın o böyle kırgınlığı, kızgınlığı, anlaşılmamışlığı, korkuları, isyanı… Ve böyle bağırıyor ‘beni görün’ diye bağırıyor Alya ve ben onu çok iyi anladım. O’nu bizde benzemeyeni böyle ittiriyor oluşumuz çok kalbimi kırıyor benim ve Alya’nın o kırgınlığını da çok gördüm ve çok anlatmak istedim hikayesini. Ne şanslıyım ki seyirci çok şükür bunu aldı.” ifadelerini kullandı.

05 Oca 2021 - 13:42 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sefirin Kızı Dizisinde Garip Olayların Arkası Kesilmiyor! Sancar Ölüyor, Nare Gediz’le Nikah Masasında! “Yok Artık!” mask
Sefirin Kızı Dizisinde Garip Olayların Arkası Kesilmiyor! Sancar Ölüyor, Nare Gediz’le Nikah Masasında! “Yok Artık!”
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım Turizmi Hareketini Başlattı… mask
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tarım Turizmi Hareketini Başlattı…
Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 179. bölüm bu hafta neden yok? 5 Ocak Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz bu akşam var mı? mask
Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 179. bölüm bu hafta neden yok? 5 Ocak Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz bu akşam var mı?
BAŞKAN ALTINOK’TAN 2021’DE DE PAZARLARA SIKI DENETİM mask
BAŞKAN ALTINOK’TAN 2021’DE DE PAZARLARA SIKI DENETİM
İbo Show’un sürpriz konukları şimdiden seyirciyi ekrana kilitledi: Cem Yılmaz, MFÖ, Zafer Algöz! Makara tayfaya sosyal medyada büyük ilgi! mask
İbo Show’un sürpriz konukları şimdiden seyirciyi ekrana kilitledi: Cem Yılmaz, MFÖ, Zafer Algöz! Makara tayfaya sosyal medyada büyük ilgi!
Ahlatlıbel Atatürk parkı yenileniyor mask
Ahlatlıbel Atatürk parkı yenileniyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL