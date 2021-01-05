Tipi Şahin Ağa’nın Yanına Geldi Büyük Kaos Ortaya Çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Herkes Büyük Bir Şok İçinde Kaldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 178. Bölümünde ortaya çıkan sahneler, izleyici kitlesine gergin oldu anlar yaşattı. Şahin Ağa’nın yanına giden Tipi, beraberinde büyük bir kaosun ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun yanı sıra ihaneti hazmedemeyen Tipi, Rafet’i boğmasıyla beraber masadaki tüm dengeleri alt üst etti. Alpaslan’ın infaz edilmesinde desteklenen Yaman Korkmaz ise Tipi’nin de infaz edilmesi için aynı desteği beklemeye başladı. Bunun üzerine İlyas, Çakırbeyli’den masayı yeniden toplamasını istedi.

Son zamanlarda en çok izlenen diziler arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Gelişen olayların yanı sıra Yaman Korkmaz, babası Hamdi Korkmaz’la beraber iş birliği yaparak Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli’nin ölmesi için plan yapmaya başladı. Hızır ise yakın arkadaşı olan Tipi’nin kurtulması için büyük bir mücadelenin içerisine girdi. Fakat Gönül’e kavuşmak isteyen Tipi, Hızır’ın işlerini zora sürükledi. Çakırbeyli ailesinden ziyade Façalı ailesinde de ortalık karman çorman bir hal aldı.