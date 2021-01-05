Tipi Şahin Ağa’nın Yanına Geldi Büyük Kaos Ortaya Çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Herkes Büyük Bir Şok İçinde Kaldı!
6 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle beraber izleyici kitlesini adeta ekranlara kilitliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan bölümünde herkes büyük bir şok yaşadı…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 178. Bölümünde ortaya çıkan sahneler, izleyici kitlesine gergin oldu anlar yaşattı. Şahin Ağa’nın yanına giden Tipi, beraberinde büyük bir kaosun ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun yanı sıra ihaneti hazmedemeyen Tipi, Rafet’i boğmasıyla beraber masadaki tüm dengeleri alt üst etti. Alpaslan’ın infaz edilmesinde desteklenen Yaman Korkmaz ise Tipi’nin de infaz edilmesi için aynı desteği beklemeye başladı. Bunun üzerine İlyas, Çakırbeyli’den masayı yeniden toplamasını istedi.
Son zamanlarda en çok izlenen diziler arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Gelişen olayların yanı sıra Yaman Korkmaz, babası Hamdi Korkmaz’la beraber iş birliği yaparak Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli’nin ölmesi için plan yapmaya başladı. Hızır ise yakın arkadaşı olan Tipi’nin kurtulması için büyük bir mücadelenin içerisine girdi. Fakat Gönül’e kavuşmak isteyen Tipi, Hızır’ın işlerini zora sürükledi. Çakırbeyli ailesinden ziyade Façalı ailesinde de ortalık karman çorman bir hal aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.