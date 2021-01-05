Cem Yılmaz’ın Athena Gökhan’a yaptığı yorum sosyal medyaya bomba gibi düştü: “İş arama kendine, müziğini yap kardeşim…”

İmza attığı projelerin yanında özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, şarkıcı Gökhan Özoğuz’a yaptığı yorum ile yeniden gündeme oturdu! SMA hastalarına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya nedeniyle sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında gelen 47 yaşındaki ünlü komedyen, bu kez de sosyal medyadan arkadaşına yaptığı kinayeli yorum ile gündemin tam ortasına düşmeyi başardı.

Su tüketimi hakkında insanları bilinçlendirmek ve yetkilileri uyarmak adına paylaşımda bulunan Gökhan Özoğuz, “Su bitti bitiyor! Su Tüketimi için bir şeyler yapmak zorundayız!” yorumuna İSKİ Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek paylaşımda bulundu. Son günlerde aldığı eleştirilere gönderme yaptığı anlaşılan Cem Yılmaz ise Athena Gökhan’ın yaptığı paylaşıma, “Gökhan iş arama kendine, müziğini yap kardeşim… bırak. Ban Bono hep müziğini yaptı kötü mü oldu?” yorumu ile yeniden gündeme düştü.

Cem Yılmaz’ın vermek istediği mesajın net bir şekilde anlaşıldığı yoruma ise tepkiler çığ gibi büyüdü! Cem Yılmaz’a hak verenler ünlü komedyenin yorumlarını, “İroni yaparak laf sokma” olarak değerlendirdi ve destek verdi. Cem Yılmaz’ı desteklemeyen kesim ise ünlü komedyene tepki gösterdi. Tarafsız şekilde Gökhan Özoğuz’un yaptığı uyarıyı değerlendiren kesim ise su kaynaklarının giderek azaldığının farkında olduklarını belirtirken, iki isimden bağımsız olarak bu konuya dikkat edilmesi gerektiği çağrısında bulundular.