Yasak Elma Dizisinde Ender Kazdığı Kuyuya Düştü! Zehra Resmen Yakaladı! Ender Her Şeyi İtiraf Etti!
FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sürekli entrikaların yaşandığı dizinin oyuncu kadrosunda, Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pakdemir, Melisa Doğu ve Barış Aytaş gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Bunun yanı sıra dizinin yayınlanan son bölümünde Ender’in kazdığı kuyuya kendisi düşmesi, her şeyi değiştirdi…
Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer alan Yasak Elma dizisinde günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bununla beraber dizinin 92. bölümünde ortaya çıkan olaylar, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Binlerce kişi Ender’in o sahnelerine adeta kilitlendi. Zehra’nın Ender’i yakalayarak söylediği sözler, geceye adeta damga vurdu. Yasak Elma yayınlanan bölümüyle beraber en çok izlenen diziler arasında yer alarak, geceyi zirvede tamamladı.
Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde Şafak Pakdemir’in hayat verdiği Zehra karakteri yaptığı planla beraber Ender’i yakaladı. Ender ise her şeyi anlatarak Zehra’nın amacının ne olduğunu öğrenmek istedi. Zehra’nın bu hallerine şaşıran Ender, olayların nasıl bir gidişatta olduğunu akıl sır erdiremedi. Milyonlarca kişi Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölümünde şok üstüne şok yaşadı. Zehra’nın ortaya attığı iddia ise Ender’in köşeye sıkışmasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.