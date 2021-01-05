Yasak Elma Dizisinde Ender Kazdığı Kuyuya Düştü! Zehra Resmen Yakaladı! Ender Her Şeyi İtiraf Etti!

Son zamanların en başarılı yapımları arasında yer alan Yasak Elma dizisinde günden güne yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bununla beraber dizinin 92. bölümünde ortaya çıkan olaylar, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Binlerce kişi Ender’in o sahnelerine adeta kilitlendi. Zehra’nın Ender’i yakalayarak söylediği sözler, geceye adeta damga vurdu. Yasak Elma yayınlanan bölümüyle beraber en çok izlenen diziler arasında yer alarak, geceyi zirvede tamamladı.

Yasak Elma’nın yayınlanan son bölümünde Şafak Pakdemir’in hayat verdiği Zehra karakteri yaptığı planla beraber Ender’i yakaladı. Ender ise her şeyi anlatarak Zehra’nın amacının ne olduğunu öğrenmek istedi. Zehra’nın bu hallerine şaşıran Ender, olayların nasıl bir gidişatta olduğunu akıl sır erdiremedi. Milyonlarca kişi Yasak Elma’nın yayınlanan yeni bölümünde şok üstüne şok yaşadı. Zehra’nın ortaya attığı iddia ise Ender’in köşeye sıkışmasına neden oldu.