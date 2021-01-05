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- 05 Oca 2021 - 16:06 G: 05 Oca 2021 - 16:15

Ankara’da Koronavirüs Vakalarının Düştüğü Resmen Kanıtlandı! Şehir Hastanesi Verilerini Tek Tek Paylaştı! “Tedbirler Yükümüzü Hafifletti!”

Ankara Şehir Hastanesi’nde salgının en yoğun olduğu dönemde günlük 3 bin olan Covid-19 hasta sayısı, günlük 100 kişiye kadar düştü. Hastaneye gelen Covid-19 vakalarının alınan tedbir kararları ile yakından ilişkili olduğu düşünülüyor. Dr. Aziz Ahmet Surel, Ankara Şehir Hastanesi’nde salgın sürecinde hayata geçirilen uygulamalardan ve vaka sayısının azalmasından bahsetti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara Şehir Hastanesi’nde çalışan Dr. Aziz Ahmet Surel salgın sürecinde Covid-19 hastalarının yerleştirilmesi ve tedavisinde izlenen yollardan bahsetti. Surel Covid-19 hastaları ile diğer hastaların tedavi edildiği binaların ayrıldığını belirtti.

Normal şartlarda 9 farklı binada verilen hizmetlerine, Covid-19 hastaları için 2 binayı tahliye ederek devam ettiklerini belirten Surel, bulaşıcı hastalıklar noktasında bu adımın önemli olduğunu belirtti. Bulaşın önüne geçilmesi noktasında hastaların ayrılmasının önemli olduğunu aktaran Surel, bu şekilde tedavinin daha sağlıklı ilerletildiğini belirtti.

05 Oca 2021 - 16:06 Ankara- Yaşam

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