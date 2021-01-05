Ankara’da Koronavirüs Vakalarının Düştüğü Resmen Kanıtlandı! Şehir Hastanesi Verilerini Tek Tek Paylaştı! “Tedbirler Yükümüzü Hafifletti!”

Ankara Şehir Hastanesi’nde çalışan Dr. Aziz Ahmet Surel salgın sürecinde Covid-19 hastalarının yerleştirilmesi ve tedavisinde izlenen yollardan bahsetti. Surel Covid-19 hastaları ile diğer hastaların tedavi edildiği binaların ayrıldığını belirtti.

Normal şartlarda 9 farklı binada verilen hizmetlerine, Covid-19 hastaları için 2 binayı tahliye ederek devam ettiklerini belirten Surel, bulaşıcı hastalıklar noktasında bu adımın önemli olduğunu belirtti. Bulaşın önüne geçilmesi noktasında hastaların ayrılmasının önemli olduğunu aktaran Surel, bu şekilde tedavinin daha sağlıklı ilerletildiğini belirtti.