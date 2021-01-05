Serdar Ortaç Evleneceği İsmi Sonunda Açıkladı! Evlenmem Demişti ‘Doğru Kişiyi’ Buldu! Bu Evlilik Çok Konuşulacak!

Yeliz Kırçuval’ın birçok farklı sorusuna yanıt veren Seçil Gür sürekli ünlü isimlere benzetilmesi ile ilgili de açıklama yaptı. Ünlü isim sık sık Gülşen ve Sezen Aksu’ya benzetildiğini belirterek, Sezen Aksu’ya benzetilmekten gurur duyduğunu açıkladı. Gülşen’i de çok sevdiğini aktaran Seçil Gür, kendisi olarak kabul görmediğini ve sürekli farklı kişilere benzetildiğini aktardı.

Serdar Ortaç’tan Evlilik Açıklaması Geldi



Instagram yayınında Yelda Kırçuval ikiliye evlilik düşünüp düşünmediklerini de sordu. Seçil Gür ile Serdar Ortaç’ın ilk ayrılığının ardından Serdar Ortaç ile program yaptığını ve ünlü popçunun çok mutsuz göründüğünü belirten Yelda Kırçuval, Serdar Ortaç’ın Seçil Gür’ün yanındayken gözlerinin parladığını belirterek, ikilinin evlenip evlenmeyeceğini sordu.

