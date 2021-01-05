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- 05 Oca 2021 - 16:24 G: 05 Oca 2021 - 16:34

Serdar Ortaç Evleneceği İsmi Sonunda Açıkladı! Evlenmem Demişti ‘Doğru Kişiyi’ Buldu! Bu Evlilik Çok Konuşulacak!

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür bir dargın bir barışık giden ilişkileri ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü popçu ve sevgilisi son olarak Yeliz Kırçuval’ın Instagram yayınına katılarak ilişkileri ile ilgili soruları yanıtladılar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeliz Kırçuval’ın birçok farklı sorusuna yanıt veren Seçil Gür sürekli ünlü isimlere benzetilmesi ile ilgili de açıklama yaptı. Ünlü isim sık sık Gülşen ve Sezen Aksu’ya benzetildiğini belirterek, Sezen Aksu’ya benzetilmekten gurur duyduğunu açıkladı. Gülşen’i de çok sevdiğini aktaran Seçil Gür, kendisi olarak kabul görmediğini ve sürekli farklı kişilere benzetildiğini aktardı.

Serdar Ortaç’tan Evlilik Açıklaması Geldi

Instagram yayınında Yelda Kırçuval ikiliye evlilik düşünüp düşünmediklerini de sordu. Seçil Gür ile Serdar Ortaç’ın ilk ayrılığının ardından Serdar Ortaç ile program yaptığını ve ünlü popçunun çok mutsuz göründüğünü belirten Yelda Kırçuval, Serdar Ortaç’ın Seçil Gür’ün yanındayken gözlerinin parladığını belirterek, ikilinin evlenip evlenmeyeceğini sordu.

05 Oca 2021 - 16:24 Ankara- Magazin

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