Esra Erol'da Fulya Fazilet Kanat Olayında Gergin Anlar! Stüdyoda Yer Gök Birbirine Karıştı! Esra Erol Fulya'nın Avukatını Susturdu! Fulya Şok Edici Açıklamalarını Yaptı!

Esra Erol’un yayınlanan geçmiş bölümlerinde yeni bir olay gündeme gelmişti. Ahmet Kanat, kaybolan kızı Fulya Fazilet Kanat’ın bulunması için Esra Erol’a çıkmıştı. Kızının Kıbrıs’ta üniversite eğitimi aldığını dile getiren Ahmet Bey, 27 Kasım’da yeğeni Seren’in bazı bilgileri onunla paylaşması üzerine tüm gerçekleri öğrenmişti. Kızı Fulya, pandemi sürecinde de eğitiminin devam ettiğini ve Kıbrıs’a gideceğini dile getirmişti. Fakat kuzeni Seren’in tüm gerçekleri babasına anlatması üzerine kaybolduğu düşünülen Fulya, herkesi büyük bir şokun içerisine sürüklemişti.

Esra Erol’da Fulya Fazilet hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Babasına Kıbrıs’ta olduğunu söyleyen Fulya’nın aslında Antalya’da olduğu ortaya çıkmıştı. 26 yaşında ki Fulya Fazilet Kanat, Antalya’da uzun bir süre babasından gizli bir şekilde halasının evinde kalmıştı. Daha sonra aniden ortadan kaybolan Fulya’nın kuzeni Seren, dayısı Ahmet Bey’e Fulya’nın Kıbrıs’a hiç gitmediğini ve hep Antalya’da olduğunu açıklayarak, ortadan kaybolduğunu söylemişti. Ardından geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Fulya, Esra Erol’la görüşerek durumunun iyi olduğunu belirtmiş ve babasıyla görüşmek istemediğini dile getirmişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkarken stüdyoda gergin anlar yaşandı.