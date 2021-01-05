Çiftlikbank Vurgunu Resmen Belgesel Oluyor! Hem de Acun Ilıcalı Tarafından! Exxen’de Yer Alacak…

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen, birbirinden farklı projeleri bünyesinde toplamaya devam ediyor. Ilıcalı’nın 1 Ocak 2021’de aktif hale gelen dijital platformunda birçok dizi ve program yer alıyor. Programların çeşitliliği ile dikkat çeken birçok belgeselin de yer aldığı Exxen platformu uzun zamandır merakla bekleniyordu. Yeni yılda yayın hayatına başlayan Exxen platformu şimdiden birçok abone kazanmışken, henüz abone olmayan izleyiciler de içeriğini araştırmaya devam ediyor.

Birçok kişi tarafından merak edilen Exxen platformundaki birçok dizi ve programın yanı sıra belgesellere de ağırlık verileceği duyurulmuştu. Acun Ilıcalı platformda Türkiye’nin en çarpıcı skandallarından biri olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın dolandırıcılığı ile ilgili belgeselin de yer alacağını açıkladı. Exxen platformunda yayınlanacak olan Tosuncuk belgeseli ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi.