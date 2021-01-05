Ünlülerin tuttuğu takımlar herkesi şaşırtıyor: Hepsi birer fanatikmiş! Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? İşte ünlülerin kalbindeki futbol kulüpleri…
Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? İşte ünlülerin kalbindeki futbol kulüpleri…
Ünlülerin tuttuğu takımlar herkesi şaşırtıyor: Hepsi birer fanatikmiş! Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? İşte ünlülerin kalbindeki futbol kulüpleri…
Futbol bizlerin olduğu kadar ünlülerin de hayatlarında önemli yer tutuyor. Milyonların kalbini kazanan ve onları ekranlara kilitleyen ünlü isimleri de futbol ekran başına kilitliyor. Hayranları gibi ünlüler de kalplerindeki renklere oldukça bağlılar. Sizleri fazla merakta bırakmadan, fanatik derecesinde tuttuğu takıma olan ünlüleri ve hangi ünlülün hangi takımı tuttuğunu sizlerle buluşturalım…
05 Oca 2021 - 17:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.