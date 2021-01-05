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- 05 Oca 2021 - 17:09 G: 05 Oca 2021 - 17:50

Ünlülerin tuttuğu takımlar herkesi şaşırtıyor: Hepsi birer fanatikmiş! Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? İşte ünlülerin kalbindeki futbol kulüpleri…

Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? İşte ünlülerin kalbindeki futbol kulüpleri…

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlülerin tuttuğu takımlar herkesi şaşırtıyor: Hepsi birer fanatikmiş! Hangi ünlü hangi takımı tutuyor? İşte ünlülerin kalbindeki futbol kulüpleri…

Futbol bizlerin olduğu kadar ünlülerin de hayatlarında önemli yer tutuyor. Milyonların kalbini kazanan ve onları ekranlara kilitleyen ünlü isimleri de futbol ekran başına kilitliyor. Hayranları gibi ünlüler de kalplerindeki renklere oldukça bağlılar. Sizleri fazla merakta bırakmadan, fanatik derecesinde tuttuğu takıma olan ünlüleri ve hangi ünlülün hangi takımı tuttuğunu sizlerle buluşturalım…

05 Oca 2021 - 17:09 - Magazin

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