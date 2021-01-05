Alibaba’nın Kurucusu Jack Ma Günlerdir Ortada Yok! Piyasa Düzenleyici Kurumları Eleştirmişti, Ortalıklarda Gözükmüyor! Öldü Mü?

Çin’in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden olan Jack Ma, bilindiği gibi ekim ayında Çin finansal sistemlerine dair yaptığı eleştirel konuşmanın ardından ortadan kaybolmuştu. Çin’de piyasa düzenleyici kurum ve banka kuruluşlarını eleştirdikten sonra ortadan yok olması dikkat çeken Jack Ma ile ilgili birçok farklı iddia gündeme gelmişti.

Jack Ma Çin’deki Piyasa Düzenleyici Kurumları Eleştirmişti



Jack Ma konuşmasında Çinli piyasa düzenleyici kurumların çağın çok gerisinde kaldığını belirtmişti. Jack Ma’nın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından kaybolmasının yanı sıra Jack Ma’nın şirketlerinin eş zamanlı olarak halka arzı duyurulmuş ve Ali Baba grubu hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Aylar önce yaşanan bu olaylarla uzun süre gündemde kalan Jack Ma, geçtiğimiz gün Guo Wengui’nin konuşmalarının görüldüğü video ile yeniden gündeme geldi.

