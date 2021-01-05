Alibaba’nın Kurucusu Jack Ma Günlerdir Ortada Yok! Piyasa Düzenleyici Kurumları Eleştirmişti, Ortalıklarda Gözükmüyor! Öldü Mü?
Alibaba’nı kurucusu Çinli girişimci Jack Ma, gündeme gelmeye devam ediyor. Ekim ayında piyasa hakkında gerçekleştirdiği bir konuşmanın ardından ortadan kaybolan Jack Ma ile ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu. Milyarderin nerede olduğu ise hala bilinmiyor.
Çin’in en zengin insanlarından ve önde gelen girişimcilerinden olan Jack Ma, bilindiği gibi ekim ayında Çin finansal sistemlerine dair yaptığı eleştirel konuşmanın ardından ortadan kaybolmuştu. Çin’de piyasa düzenleyici kurum ve banka kuruluşlarını eleştirdikten sonra ortadan yok olması dikkat çeken Jack Ma ile ilgili birçok farklı iddia gündeme gelmişti.
Jack Ma Çin’deki Piyasa Düzenleyici Kurumları Eleştirmişti
Jack Ma konuşmasında Çinli piyasa düzenleyici kurumların çağın çok gerisinde kaldığını belirtmişti. Jack Ma’nın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından kaybolmasının yanı sıra Jack Ma’nın şirketlerinin eş zamanlı olarak halka arzı duyurulmuş ve Ali Baba grubu hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Aylar önce yaşanan bu olaylarla uzun süre gündemde kalan Jack Ma, geçtiğimiz gün Guo Wengui’nin konuşmalarının görüldüğü video ile yeniden gündeme geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.