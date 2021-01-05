Yaş 19 Dizisi Büyük Bir Şok Yarattı! Çekildiği Yer Herkesi Şaşırttı! Meğer Yaş 19 Dizisi…
2021 yılının en iddialı dizilerinden olması beklenen Yaş 19 dizisinde başrol oynayacak Hülya Avşar’ın sahneleri Sakıp Sabancı’nın evinde çekilecek. Kısa süre önce yeni sezonda ekrana geleceği açıklanan dizi hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hülya Avşar’ın Hale karakterine hayat vereceği yapımda Sakıp Sabancı’nın Anadolu yakasındaki evi kullanılacak.
Birçok ünlü ismi bir araya getirecek olan Yaş 19 dizisinin başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar paylaşıyor. 1995 yılında Bir Kadının Anatomisi filminde başrolleri paylaşan ikili yıllar sonra yeniden ekrana gelecek. Yaş 19 dizisinde Hülya Avşar’la beraber rol alacak diğer bir isim ise Deniz Çakır olacak.
2004 yılında Kadın İsterse dizisinde karşılıklı rol alan ikili bu yapımda da çocukları için savaşan iki anneyi canlandıracak. Yaş 19 dizisinin yönetmenliğini Ömür Atay üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık yazacak. Tolga Güleç ve Fikret Kuşkan gibi başarılı isimlerin de yer alacağı yapımın ekrana gelmesi şimdiden merakla bekleniyor. Yakın zamanda ekrana gelmesi beklenen dizi ile ilgili farklı ayrıntılar da gündemde yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.