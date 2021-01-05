Yaş 19 Dizisi Büyük Bir Şok Yarattı! Çekildiği Yer Herkesi Şaşırttı! Meğer Yaş 19 Dizisi…

Birçok ünlü ismi bir araya getirecek olan Yaş 19 dizisinin başrollerini Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar paylaşıyor. 1995 yılında Bir Kadının Anatomisi filminde başrolleri paylaşan ikili yıllar sonra yeniden ekrana gelecek. Yaş 19 dizisinde Hülya Avşar’la beraber rol alacak diğer bir isim ise Deniz Çakır olacak.

2004 yılında Kadın İsterse dizisinde karşılıklı rol alan ikili bu yapımda da çocukları için savaşan iki anneyi canlandıracak. Yaş 19 dizisinin yönetmenliğini Ömür Atay üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık yazacak. Tolga Güleç ve Fikret Kuşkan gibi başarılı isimlerin de yer alacağı yapımın ekrana gelmesi şimdiden merakla bekleniyor. Yakın zamanda ekrana gelmesi beklenen dizi ile ilgili farklı ayrıntılar da gündemde yer alıyor.