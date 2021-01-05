Seda Sayan Onur Büyüktopçu’nun Ayağını Kaydırdı Mı? Açıklamasını Resmen Yaptı! “Sürekli Birini Kovdursam Diye Düşünüyorum…”

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu Seda Sayan daha önce de Onur Büyğktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programının sunuculuğunu devralmış ve Onur Büyüktopçu başka kanala transfer olmuştu. Seda Sayan’ın sürekli Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı programlarda yer almaya başlaması, magazin dünyasında yeni bir tartışma yarattı. Birçok kişi ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın Onur Büyüktopçu’nun ekmeği ile oynadığını iddia etti. Seda Sayan’a çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, ünlü sunucu bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadığı açıklamasını yapmıştı.

İkilinin Küs Olduğu İddia Edilmişti



Seda Sayan ve Onur Büyüktopçu hakkındaki çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ederken yaşanan yeni bir gelişme ise ikilinin küs olduğu iddialarını gündeme getirdi. Seda Sayan’ın kimsenin ekmeği ile oynamaya çalışmadığını belirttiği açıklamasının ardından, ikilinin sosyal medyadaki etkileşimi küslük iddialarını gündeme getirdi.

