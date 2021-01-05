Seda Sayan Onur Büyüktopçu’nun Ayağını Kaydırdı Mı? Açıklamasını Resmen Yaptı! “Sürekli Birini Kovdursam Diye Düşünüyorum…”
Kanal D ekranlarında üçüncü sezonu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında bu hafta sunucu değişikliği yaşandı. Bu sezon Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekrana gelen programın sunucusu değişti ve yeni sunucu Seda Sayan oldu. Seda Sayan’ın Onur Büyüktopçu’nun yerine geçmesi ile sunucu değişikliğinin sebebi merak edildi ve ikili hakkında birçok iddia gündeme geldi.
Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu Seda Sayan daha önce de Onur Büyğktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programının sunuculuğunu devralmış ve Onur Büyüktopçu başka kanala transfer olmuştu. Seda Sayan’ın sürekli Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı programlarda yer almaya başlaması, magazin dünyasında yeni bir tartışma yarattı. Birçok kişi ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın Onur Büyüktopçu’nun ekmeği ile oynadığını iddia etti. Seda Sayan’a çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, ünlü sunucu bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadığı açıklamasını yapmıştı.
İkilinin Küs Olduğu İddia Edilmişti
Seda Sayan ve Onur Büyüktopçu hakkındaki çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ederken yaşanan yeni bir gelişme ise ikilinin küs olduğu iddialarını gündeme getirdi. Seda Sayan’ın kimsenin ekmeği ile oynamaya çalışmadığını belirttiği açıklamasının ardından, ikilinin sosyal medyadaki etkileşimi küslük iddialarını gündeme getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.