Masterchef İfşacısı Bu Seferde Survivor'da Ortaya Çıktı! Herkesin Merak Ettiği Sorunun Yanıtını Resmen Verdi!
Survivor 2021 sezonunun başlayacak olmasıyla beraber heyecan doruklara yükseldi. Binlerce kişi programın başlaması için geri sayım yapmaya başladı. Survivor 2021 sezonunda hangi isimlerin yer alacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Masterchef Türkiye’nin bitmesiyle beraber Masterchef ifşacısı bu seferde Survivor’da ortaya çıkarak, program hakkında merak edilen bir konuya açıklık getirdi.
TV8’de yayın hayatına başlayacak olan Survivor 2021 sezonu, şimdiden büyük bir merak içerisinde beklenmeye devam ediyor. Yeniden ekranlara gelecek olan programda yarışacak olan Ünlüler ve Gönüllüler takımı resmi olarak açıklandı. Bununla beraber Ünlüler takımında yer alacak yarışmacı adaylar, Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap ve Barış Özbek olarak belirtildi.
Survivor 2021 sezonunda yer alacak ünlü isimlerin açıklanmasıyla beraber Gönüllüler takımında ise Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel ve Uğurtan Dora’nın yer alacağı belirtildi. Açıklanan yarışmacıların ardından tüm dikkatler Survivor 2021 sezonunun başlayacak olan yeni bölümüne çevrildi. Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye’nin ekranlara veda etmesiyle beraber Masterchef ifşacısı bu seferde Survivor 2021 sezonu hakkında merak edilen bir konu hakkında iddiada bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.