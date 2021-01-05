Mehmet Ali Erbil Sonunda Herkese İyi Haberi Verdi! “Yürüyemeyeceksem Fişimi Çekin” Demişti Sonunda Başardı!

Yaklaşık 1 yıldır tedavisi devam eden ünlü şovmen yeniden yürümeye başladı. Tedavi ve kontrolleri devam eden Mehmet Ali Erbil, sağlık durumundaki gelişmeleri hayranları ile paylaştı.

Mehmet Ali Erbil İlk Adımlarını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı



Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’den sevindiren paylaşım geldi. Yaklaşık 1 yıldır devam eden tedavisinden olumlu gelişmeler almaya başlayan Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladığını duyurdu. Ünlü şovmen attığı ilk adımları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

