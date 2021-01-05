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- 05 Oca 2021 - 19:49 G: 05 Oca 2021 - 20:07

Mehmet Ali Erbil Sonunda Herkese İyi Haberi Verdi! “Yürüyemeyeceksem Fişimi Çekin” Demişti Sonunda Başardı!

Televizyon dünyasının en ünlü simalarından Mehmet Ali Erbil geçen sene evinde yaşadığı kaza sonucunda hastaneye kaldırılmış ve kaçış sendromu hastalığı yeniden nüksetmişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan Erbil, yaz aylarında taburcu olmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yaklaşık 1 yıldır tedavisi devam eden ünlü şovmen yeniden yürümeye başladı. Tedavi ve kontrolleri devam eden Mehmet Ali Erbil, sağlık durumundaki gelişmeleri hayranları ile paylaştı.

Mehmet Ali Erbil İlk Adımlarını Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil’den sevindiren paylaşım geldi. Yaklaşık 1 yıldır devam eden tedavisinden olumlu gelişmeler almaya başlayan Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladığını duyurdu. Ünlü şovmen attığı ilk adımları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

05 Oca 2021 - 19:49 Ankara- Yaşam

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