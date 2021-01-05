Hafta Sonu Yasaklarıyla İlgili Şok Açıklama! Bu Hafta Sonu Yasak Var Mı? Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi!
Türkiye’de kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisini göstermeye başlaması ile beraber hafta içi günlerde saat 21.00 ile 05.00 arasında ve hafta sonları tüm gün sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlamıştı. Uzun süredir devam eden sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği ise son günlerde vaka sayılarında ciddi düşüş görülmesi ile merak konusu oldu.
Kabine toplantısı ile alınan sokağa çıkma yasağı kararlarının ne zaman kaldırılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Salgının ikinci dalgasının Türkiye’de etkili olmaya başlamasına bağlı olarak alınan yeni önlem kararlarından biri olan sokağa çıkma yasakları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm yurtta ilan edilmiş ve ikinci bir karar kadar devam edeceği duyurulmuştu.
Uzun zamandır uygulanan önlem kararlarının sonucunda vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı. Vaka sayılarının azalması ile vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman son bulacağını merak etmeye başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.