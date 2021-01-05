Hafta Sonu Yasaklarıyla İlgili Şok Açıklama! Bu Hafta Sonu Yasak Var Mı? Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi!

Kabine toplantısı ile alınan sokağa çıkma yasağı kararlarının ne zaman kaldırılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Salgının ikinci dalgasının Türkiye’de etkili olmaya başlamasına bağlı olarak alınan yeni önlem kararlarından biri olan sokağa çıkma yasakları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm yurtta ilan edilmiş ve ikinci bir karar kadar devam edeceği duyurulmuştu.

Uzun zamandır uygulanan önlem kararlarının sonucunda vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı. Vaka sayılarının azalması ile vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının ne zaman son bulacağını merak etmeye başladı.