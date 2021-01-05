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- 05 Oca 2021 - 21:18 G: 05 Oca 2021 - 21:27

Milli Eğitim Bakanlığı Resmen Duyurdu! O Kurs Merkezleri Artık Yüz Yüze Eğitime Geçecek! İzin Verildi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama geldi. MEB’den yapılan yazılı açıklama ile çeşitli meslek kurslarının, sürücü kurslarının ve özel eğitim merkezlerinin belli şartlara uymak kaidesi ile yüz yüze eğitime geçebileceği duyuruldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ildeki ilgili kurumlara yüz yüze eğitime geçiş aşamaları ile ilgili yeni genelge gönderildi. Yazılı açıklamada hangi kurumların ne zaman yüz yüze eğitime geçebileceği ve uygulanması gereken kurallar aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazılı açıklamada daha önceki süreçte Covid-19 salgını sebebi ile 20 kasım ve 4 ocak tarihleri arasında tüm kurumların yüz yüze eğitime ara vermesine karar verildiği hatırlatıldı. 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlayabilecek kurumlar açıklandı.

Gönderilen yazılı açıklamaya göre 4 ocak itibariyle özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının, motorlu taşıt kurslarının, hizmet içi eğitim merkezlerinin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ve meslekli eğitim merkezlerinin yüz yüze eğitime başlayabileceği açıklandı. 4 Ocak tarihi ile yüz yüze eğitime başlayacak bu kurumların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgedeki sokağa çıkma yasaklarına uygun hareket etmeleri gerektiği de hatırlatıldı.

05 Oca 2021 - 21:18 Ankara- Yaşam

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