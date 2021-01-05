Hande Erçel Eski Aşkına Engeli Hak Gördü! Kerem Bürsin ile Aşk İddiaları Güçlendi! Murat Dalkılıç Tarih Oldu!

Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğine son vermişti. 3 yıldır gelgitli bir ilişki yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, ayrılık haberleriyle beraber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkilerinin bitmesiyle beraber arkadaş kalmaya devam edeceklerini belirten çift, sosyal medya da birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.

Hande Erçel’in uzun süredir Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarının ardı arkası kesilmedi. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel’i takipten çıkarması, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Herkes Murat Dalkılıç’ın neden böyle bir hamle yaptığını merak etmişti. Ayrılıklarının ardından arkadaş kalmaya devam edeceklerini belirten çiftin ilişkilerinin bitmesinin yanı sıra arkadaşlıkları da son buldu.