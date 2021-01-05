Hande Erçel Eski Aşkına Engeli Hak Gördü! Kerem Bürsin ile Aşk İddiaları Güçlendi! Murat Dalkılıç Tarih Oldu!
Sen Çal Kapımı dizisi ile ününe ün katan Hande Erçel, uzun süredir adından sık sık söz ettiriyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ve Kerem Bürsin ile beraber yaptığı canlı yayınlarla gündeme bomba gibi düşen Hande Erçel, Murat Dalkılıç’a yaptığı son hamlesiyle beraber yine adını magazin gündemine kazıdı. Hande Erçel’in bu hamlesi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Binlerce kişi bu durum karşısında büyük bir şok yaşadı.
Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğine son vermişti. 3 yıldır gelgitli bir ilişki yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, ayrılık haberleriyle beraber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkilerinin bitmesiyle beraber arkadaş kalmaya devam edeceklerini belirten çift, sosyal medya da birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.
Hande Erçel’in uzun süredir Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarının ardı arkası kesilmedi. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç’ın Hande Erçel’i takipten çıkarması, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Herkes Murat Dalkılıç’ın neden böyle bir hamle yaptığını merak etmişti. Ayrılıklarının ardından arkadaş kalmaya devam edeceklerini belirten çiftin ilişkilerinin bitmesinin yanı sıra arkadaşlıkları da son buldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.