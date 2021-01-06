6 Ocak 2021 Salı Ankara elektrik kesintisi! Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Ankara'da elektrik ne zaman gelecek?
Ankara’da yaşanan planlı elektrik kesintilerinin bugün hangi ilçelerde etkili olacağı ve hangi saatler arasında yaşanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Başkentliler bugün elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve saatleri araştırmaya devam ediyor.
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Kış aylarının gelmesi ile elektrik tellerinde ve elektrik altyapılarında yaşanan sorunlar artmaya dolayısıyla da bakım ve onarım çalışmaları sıklaşmaya başladı. Her gün farklı ilçelerde devam eden bakım ve onarım çalışmalarından bugün etkilenecek ilçeler merak ediliyor.
6 Ocak 2021 Salı Ankara elektrik kesintisi! >>> TIKLAYINIZ
6 Ocak Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
6 Ocak günü Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı merak konusu oluyor. Kış aylarının başlaması ile yoğun şekilde devam eden bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı gerçekleşen planlı elektrik kesintilerinin bugün hangi ilçelerde etkili olacağı merak ediliyor. Ankaralı vatandaşlar kendi yaşadıkları ilçede elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.