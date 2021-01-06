Esra Erol’a Büyük Şok! Program İhbar Kabul Edildi! Hem Çocuğuyla Dilencilik Yapıyor Hem de Başka Birinden Hamile!

Hafta içi her gün izleyenleriyle buluşan Esra Erol’da programında şaşırtıcı olaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Programa katılan Ayhan Yılmaz, 7 Temmuzdan bu yana gelini Mina Askerova ve 3,5 yaşındaki torunundan haber alamayınca Esra Erol’dan yardım istedi. Kendisinin tarlada olduğu zaman torununu da alarak evden kaçan gelini Mina’nın dilencilik yaptığı ve hamile kaldığı söyleniliyor.

Herkesi şaşırtan bu olayda Ayhan Yılmaz, oğlunun engelli olduğunu sadece sıcak bir yuvası olması istediğini söyledi. Oğlunu Mina ile evlendiren Yılmaz, gelininin sürekli başka birileriyle telefonda konuştuğunu iddia etti. Ayhan Yılmaz’ın tarlada olduğu sırada 3,5 yaşındaki torununu ve 35 bin TL değerindeki altınları alarak evden giden Mine Askerova, bir an önce bulunması için araştırmalara başlandı.