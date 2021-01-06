Somer Şef’ten Türk Mutfağına Tokat Gibi Sözler! Sosyal Medya Tarafından Linç Edildi! Açıklaması Büyük Olay Oldu!

MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Somer Sivrioğlu, programda Türk mutfağı dünyada ilk 10’da değil konusuna bir açıklık getirdi. Öyle bir şeyi söylediğini fakat söylemeden önce konunun çok fazla ayrıntısı olduğunu da dile getirdi.

Daha sonra dünyanın en değerli mutfağı Türk mutfağının olduğunu söyleyen Sivrioğlu, bu söylediklerini milliyetçilik olduğu için söylemediği ifade etti. Türk mutfağının dünya üzerinde gözle görülebilir seviyede olmadığını reklamının iyi yapılmadığını söyledi. Söylenen sözü birçok kişi yanlış anladığı için böyle bir tepkinin olduğunu ifade etti.