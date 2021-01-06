Somer Şef’ten Türk Mutfağına Tokat Gibi Sözler! Sosyal Medya Tarafından Linç Edildi! Açıklaması Büyük Olay Oldu!
Sosyal medyaya damgasını vuran MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Türk mutfağı tartışmasını Candan Tolga Işık’ın programında tartışma konusu olunca Mehmet Şef’ten beklenmedik açıklamalar geldi. “Türk mutfağı dünyaya ilk 10’da değil” ifadelerini kullanmadığını söyleyen Somer Sivrioğlu, “Türk mutfağının dünyanın en değerli mutfağı fakat gözle görülmesi lazım.” Dedi.
MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Somer Sivrioğlu, programda Türk mutfağı dünyada ilk 10’da değil konusuna bir açıklık getirdi. Öyle bir şeyi söylediğini fakat söylemeden önce konunun çok fazla ayrıntısı olduğunu da dile getirdi.
Daha sonra dünyanın en değerli mutfağı Türk mutfağının olduğunu söyleyen Sivrioğlu, bu söylediklerini milliyetçilik olduğu için söylemediği ifade etti. Türk mutfağının dünya üzerinde gözle görülebilir seviyede olmadığını reklamının iyi yapılmadığını söyledi. Söylenen sözü birçok kişi yanlış anladığı için böyle bir tepkinin olduğunu ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.