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- 06 Oca 2021 - 13:23 G: 06 Oca 2021 - 13:42

İbo Show’da Cem Yılmaz Rüzgârı Esecek! Aman Dikkat, Gülmekten Karnınız Ağrıyabilir! Bomba Gibi Geliyor!

Star Tv ekranlarının sevilen programı İbo Show, birbirinden farklı isimleri konuk etmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses tarafından sunulan İbo Show Programı, uzun zaman sonra milyonları ile beraber tekrardan buluştu. Geçirdiği talihsiz bir olay yüzünden 9 yıl boyunca ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, tekrardan ekranlara dönerek birçok ünlüyü misafir etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

9 Ocak günü yayınlanacak bölümde ünlü komedyen Cem Yılmaz programa konuk olacak. Milyonlarca izleyicisi olan İbo Show programı, farklı isimlerle haftaya damga vurmaya devam ediyor. Uzun aradan sonra ekranlara dönerek büyük bir ses getirdi. İzleyenleri geçmişe götüren programda duygusal anların yanı sıra bol kahkahalı anlar ekranlara geliyor. İbrahim Tatlıses sunumunda ekranlara gelen programın bu hafta konukları kim?

Birbirinden farklı ünlü isimlerin konuk olduğu programda bu hafta hangi isimlerin yer alacağı açıklandı. İbo Show yeni bölümü 9 Ocak akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Programa damga vuracak isimlerin arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz’da bulunuyor. Hem programdakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya boğan Cem Yılmaz bu haftanın yıldız konuğu olarak parladı.

06 Oca 2021 - 13:23 Ankara- Yaşam

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