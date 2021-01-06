Başkan murat ercan pandemi sürecinde esnafı yalnız bırakmıyor
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yoğun programına rağmen her fırsatta esnafı ziyaret ediyor. Çiçekçileri taksicileri hırdavatçıları mağazaları ziyaret eden Başkan Ercan farklı meslek grubundan esnafın kapısını çalarak görüş ve önerilerini dinliyor salgına karşı uyulması gereken kurallar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veriyor.
BAŞKAN MURAT ERCAN PANDEMİ SÜRECİNDE ESNAFI YALNIZ BIRAKMIYOR
BAŞKAN ERCAN: ESNAFIMIZA DESTEK OLALIM
Sıncan Beledıye Başkanı Murat Ercan yoğun programına rağmen esnaf zıyaretlerıne ara vermeden devam edıyor. özellıkle pandemı sürecınde esnafı her fırsatta zıyaret ederek moral veren başkan ercan bu zor günlerı bırlık ve beraberlık ıçerısınde aşacağımıza ınanıyorum. ıfadelerını kullandı. başkan ercan vatandaşlara önemlı bır de çağrı yaptı. Sincan Belediyesi koronavirüs salgını başlamadan evvel başlattığı yardım seferberliği ve dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine zor zamanlarında kucak açan Sincan Belediyesi esnafları da yalnız bırakmıyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yoğun programına rağmen her fırsatta esnafı ziyaret ediyor. Çiçekçileri taksicileri hırdavatçıları mağazaları ziyaret eden Başkan Ercan farklı meslek grubundan esnafın kapısını çalarak görüş ve önerilerini dinliyor salgına karşı uyulması gereken kurallar ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veriyor.
ESNAFIMIZA DESTEK OLALIM
Sincanın geleceği için beraber çalıştıklarını ifade eden Başkan Ercan Vatandaşlarımızla esnafımızla birebir istişarelerde bulunmaya çok önem veriyorum. Bu dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. değerlendirmesinde bulundu.
Pandemi nedeniyle 2020 yılının herkes için zorlu bir yıl olduğunun altını çizen Başkan Ercan Esnaflarımız da bu süreçten şüphesiz olumsuz yönde etkilendi. Bu olumsuzlukların üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır. Esnafımızı ziyaret ediyorum görüş ve önerilerini dinliyorum. Özellikle Sincanlı hemşerilerime bir çağrım var esnaflarımızın yanında olalım. İlçemizde bulunan esnaflardan alışveriş yaparak onları destekleyelim. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyor esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum. ifadelerini kullandı.
06 Oca 2021 - 14:14 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.