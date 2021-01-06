Baraj’ın Nehir’inden Geceyi Rezil Edecek Davranış! Nazım’ın En Mutlu Gününde Resmen Ortalığı Dağıttı!

Sevilerek izlenen dizinin başrol oyuncuları ise Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Bunun yanında ise hikaye son zamanlarda dahil olan isimler ise dizinin senaryosunu güçlendiriyor. Gizem Karaca ise hikayeye dahil olan son isimler arasında yerini almıştı. Avukat olarak diziye dahil olan Gizem Karaca büyük bir beğeni topladı.

Baraj dizinin son bölümünde Nehir alkolün etkisiyle büyük bir rezillik çıkarmıştı. İzleyenler o sahnede adeta kriz geçirdi. Yıllar önce Nazım’ın ona aldığı ve evlenme teklifi ettiği yüzüğü hapishanede masaya fırlatmış ve Nazım büyük bir şok yaşamıştı.