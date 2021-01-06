Hakan Altun’dan ayrılan Gonca Vuslateri paylaşımı ile kafaları karıştırdı! Hakan Altun aldattı mı, iftira mı etti yoksa yalan mı söyledi?

Sosyal medya üzerinden birbirlerine yaptıkları jest ile ilişkileri başlayan Hakan Altun – Gonca Vuslateri çifti ayrıldı. İlişkilerine başladıkları gibi etraf ile irtibatlarını kopartan ünlü çift, bir yıl bile dayanamadan ayrıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberinde ayrılan tarafın Gonca Vuslateri olduğu paylaşılırken, evlilik yolunda resmen koşan ilişkiyi bitiren neden ise merak konusu olmuştu. Gonca Vuslateri ise yaptığı paylaşım ile dikkat çekerken, takipçileri yapılan paylaşımı “Hakan Altun’a gönderme” olarak yorumladı!

Hakan Altun Gonca Vuslateri’yi Aldattı Mı?

Birbirlerine deyim yerindeyse “Kör kütük aşık olan” ve sosyal medyada sadece birbirlerini takip eden çiftin gidişatı, evliliğe doğru emin adımla gidiş şeklindeydi. Gelen ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirirken, altında yatan merak konusu olmuştu. İkilinin hayranları şok eden ayrılık üzerinde tahminler yürütürken, Gonca Vuslateri öyle bir paylaşım yaptı ki herkes şaşkına döndü!

Gonca Vuslateri yaptığı paylaşımda isim vermeden, “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatmalar.” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 1 aylık birlikteliklerini noktalayan çiftin ayrılığı sonrası yapılan paylaşım Hakan Altun’a gönderme olarak değerlendirilirken, aldatma konusunun geçmesi ise şaşkınlık yarattı.

Hakan Altun Evlenme Teklif Edecekti!

Hatırlanacağı üzere ikilinin ilişkisi dolu dizgin devam ediyordu. Hakan Altun yakın çevresine Gonca Vuslateri’ye evlilik teklifi bile edeceğini söylemiş, heyecanını gizleyememişti. Ayrılık sonrası Vuslateri’nin paylaşımı şok ederken, Hakan Altun cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.