Hekimoğlu Dizisinde O İsimler Mezar Kazdılar! Sırf Bir Kedi Uğruna… İzleyenler Çılgına Döndü! “Yok Artık!”

Çok zor bir doktor olan Hekimoğlu ise diğer doktorlardan hem hastalarla ilgilenişi hem de tavırlarıyla tamamen ayrılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak bir hastanede görevini başarıyla yerine getiren Ateş Hekimoğlu için hastaları çok önemlidir. Her yeni hastayı kendisi için bir bulmaca olarak gören başarılı doktor onları yaşatmak ve iyileştirmek için her yolu denemektedir.

Yayınlanan son bölümde ise bir hastanın kedisi büyük bir olay yarattı ve Memoli ve Emre kazmayı küreği alıp mezar kazmaya gittiler. Ağır bir hasta olan vaka Ateş Hekimoğlu ve ekibinin kontrolü altındadır. Fakat Hekimoğlu son dönemlerde yaşadığı stresten dolayı hastanın babasıyla tartışmaktadır.