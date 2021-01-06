Hekimoğlu Dizisinde O İsimler Mezar Kazdılar! Sırf Bir Kedi Uğruna… İzleyenler Çılgına Döndü! “Yok Artık!”
Ekranların en sevilen doktor dizileri arasında yerini alan Hekimoğlu, son dönemlerde yıldızı tekrardan parlayan diziler arasında yeniden yerini aldı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşayan dizi sevenlerine yayınladığı son bölümle büyük bir şoka soktu. Bir hastanın iyileşmesi için ekip halinde çalışan doktorların Ateş Hekimoğlu’na kendisini beğendirmesi ekranlara gelmeye devam ediyor.
Çok zor bir doktor olan Hekimoğlu ise diğer doktorlardan hem hastalarla ilgilenişi hem de tavırlarıyla tamamen ayrılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak bir hastanede görevini başarıyla yerine getiren Ateş Hekimoğlu için hastaları çok önemlidir. Her yeni hastayı kendisi için bir bulmaca olarak gören başarılı doktor onları yaşatmak ve iyileştirmek için her yolu denemektedir.
Yayınlanan son bölümde ise bir hastanın kedisi büyük bir olay yarattı ve Memoli ve Emre kazmayı küreği alıp mezar kazmaya gittiler. Ağır bir hasta olan vaka Ateş Hekimoğlu ve ekibinin kontrolü altındadır. Fakat Hekimoğlu son dönemlerde yaşadığı stresten dolayı hastanın babasıyla tartışmaktadır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.