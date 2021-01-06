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- 06 Oca 2021 - 14:55 G: 06 Oca 2021 - 15:02

Tüm Ankaralılara Kabus Gibi Haber! Su Tüketimi Arttıkça Sular Azaldı! Sadece 110 Günlük…

Tüm dünyada küresel bir kriz olarak etkisini gösteren iklim değişikliği ve iklim değişikliğinden kaynaklı su krizi son dönemlerde Türkiye’de belirgin etkiler göstermeye başladı. Türkiye’de bu yılın kurak geçmesinden ve su tüketiminin önceki yıllara göre artış göstermesinden kaynaklı başlayan su krizi Ankara’da ciddi anlamda problem yaratmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uyarı niteliğinde açıklamada bulundu. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün açıklamalarına da yer verilen duyuruda Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığı belirtildi. Başkentli vatandaşlardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında duyarlı olmaları istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Su Alarmı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 Ocak günü su miktarı ile ilgili kaydedilen verileri açıklayarak Ankara’da su tüketimine dair açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasında 2 Ocak tarihi itibari ile toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğunu belirterek, açıklamada ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün su tüketimi ile ilgili uyarılarını da aktardı.

06 Oca 2021 - 14:55 Ankara- Yaşam

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