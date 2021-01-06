Tüm Ankaralılara Kabus Gibi Haber! Su Tüketimi Arttıkça Sular Azaldı! Sadece 110 Günlük…
Tüm dünyada küresel bir kriz olarak etkisini gösteren iklim değişikliği ve iklim değişikliğinden kaynaklı su krizi son dönemlerde Türkiye’de belirgin etkiler göstermeye başladı. Türkiye’de bu yılın kurak geçmesinden ve su tüketiminin önceki yıllara göre artış göstermesinden kaynaklı başlayan su krizi Ankara’da ciddi anlamda problem yaratmaya başladı.
Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uyarı niteliğinde açıklamada bulundu. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün açıklamalarına da yer verilen duyuruda Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığı belirtildi. Başkentli vatandaşlardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında duyarlı olmaları istendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Su Alarmı
Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 Ocak günü su miktarı ile ilgili kaydedilen verileri açıklayarak Ankara’da su tüketimine dair açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasında 2 Ocak tarihi itibari ile toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğunu belirterek, açıklamada ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün su tüketimi ile ilgili uyarılarını da aktardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.