Tüm Ankaralılara Kabus Gibi Haber! Su Tüketimi Arttıkça Sular Azaldı! Sadece 110 Günlük…

Konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uyarı niteliğinde açıklamada bulundu. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün açıklamalarına da yer verilen duyuruda Ankara’nın 110 günlük suyu kaldığı belirtildi. Başkentli vatandaşlardan suyun tasarruflu kullanılması noktasında duyarlı olmaları istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Su Alarmı



Ankara Büyükşehir Belediyesi 2 Ocak günü su miktarı ile ilgili kaydedilen verileri açıklayarak Ankara’da su tüketimine dair açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasında 2 Ocak tarihi itibari ile toplam su miktarının 331 milyon 345 bin metreküp olduğunu belirterek, açıklamada ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk’ün su tüketimi ile ilgili uyarılarını da aktardı.

