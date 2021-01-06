Savaşçı’da geri sayım başladı: FOX Türkiye müjdeyi patlattı! Savaşçı 5. Sezon ne zaman başlıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı, 5. sezonu ile ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Diziye kattığı yeni isimler ile adından sıkça söz ettiren fenomen dizi, hazırladığı efsane kadrosu ile hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı! Başlangıç için seçeceği tarihin de kritik olduğu dizide yeni sezonda yer alan dizi oyuncuları ile hazırlanan tanıtım afişleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Afişlerde ise Savaşçı dizisinin ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili detay, dikkatli gözlerden kaçmadı!

Kılıç Timi Bomba Gibi Geliyor!

Yönetmen koltuğunu Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın paylaştığı Savaşçı dizisi, Süleyman Çobanoğlu’nun senaryosunda dolu dizgin macerayı sürdürüyor. Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı fenomen dizi, adını gündeme yaptığı son dakika oyuncu transferleri ile bomba gibi düşürdü! Kılıç timini giderek güçlendiren fenomen diziye katılan isimler ise sadece dizi hayranlarını değil, herkesi heyecanlandırmayı başardı.

Diziye Yeşilçam’ın büyük üstadı Ediz Hun’un katılması herkesi heyecanlandırırken, Tamer Karadağlı da Kılıç Timi’ne bomba bir giriş yaptı. Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Güneş Zavrak ve Anıl Tetik gibi isimlerle genişletilen Kılıç Timi kadrosu, yeni sezonda atıldığı maceralarda daha güçlü olacak.

Savaşçı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Fox TV ekranlarında 5. sezonunun başlaması iple çekilen Savaşçı dizisinin çekimleri, Eskişehir’de başlıyor. Dizinin yeni sezon çekimlerinin de gelecek hafta Eskişehir’de başlayacağı bilgisi paylaşıldı.