Estergon Kalesi Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir? Estergon Kalesi'ni Kim Yapmıştır, Tarihi Önemi Nedir?

Orijinali Macaristan sınırları içinde bulunan ve Osmanlı Dönemi’nde Türklere ait olmasından kaynaklı tarihi bir öneme sahip olan Estergon Kalesi’nin replikası Ankara’da 2005 yılında inşa edilmiştir. Hem kültürel hem tarihi hem de dini anlamda önemli bir yapı olan Estergon Kalesi Ankara’nın en merkezi ilçelerinden biri olan Keçiören’de yer almaktadır. Ankara Keçiören’de yer alan Estergon Kalesi’ne şehrin tim bölgelerinden ulaşmak son derece kolaydır. 29 Mayıs 2005 tarihinde inşa edilen kalenin tarihi önemi ve Ankara’daki replikasının özellikleri ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Estergon Kalesi Ankara’da görülmesi gereken önemli bir kültür merkezidir.

Estergon Kalesi’nin Tarihi Önemi Nedir?



Şimdilerde Macaristan sınırları içinde yer alan Estergon Kalesi çok uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde bulunmuş ve birçok mücadeleye şahitlik etmiştir. Defalarca kuşatılan kale son derece dayanıklı bir yapıya sahiptir. Osmanlı Devleti döneminde dini olarak önemli merkezlerden biri olan Estergon Kalesi, bugün hala tarihi anlamını korumaktadır. Estergon Kalesi Macaristan’ın en çok ziyaret edilen yapılarından biri olmaya devam ediyor.

