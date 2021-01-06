Sihirli Annem dizisinde Survivor 2020 esintisi: Nisa Bölükbaşı Sihirli Annem kadrosunda!

Türk televizyon tarihine 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan ilk bölümü ile giriş yapan ve toplamda 7 sezon 240 bölümlük bir başarı ile 10 Mart 2012 yılında final yapan Sihirli Annem dizisi, medya patronu Acun Ilıcalı’nın girişimi ile yeniden çekiliyor. Başrollerinde Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun yer alacağı dizi tam 17 yıl aradan sonra Exxen platformunda ekranlara gelecek. Dizinin orijinalinde yer alan karakterlere yapılan eklemeler çok konuşulurken, diziye katılacak olan Nisa Bölükbaşı ismi büyük heyecan uyandırdı!

Dizinin yeni bölümlerinde Survivor 2020’nin en sevilen yarışmacılarından olan ve adı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı da yer alacak. Nisa sosyal medya hesabı üzerinden Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Aras Özdoyran ile fotoğraf paylaştı. Ardından kendisine makyaj yapılırken video paylaşan Survivor Nisa, artık resmen diziye dahil olduğunu ilan etti.

Sihirli Annem Oyuncuları Kim?

Sihirli Annem’in yeni oyuncuları, dizi hayranları tarafından büyük eleştiri aldı. Nevra Serezli’nin canlandırdığı Dudu karakterini Nergis Kumbasar’ın canlandırması, hayranlarında burukluk yaşattı. Nevra Serezli’nin İşte Bu Benim Masalım dizisi yerine Sihirli Annem’de oynaması tercih edilse de, dizide oldukça iddialı isimlerin rol alması dikkatlerden kaçmadı:

Açelya Topaloğlu (Betüş)

Emre Altuğ (Sadık)

Eylül Ugan (Çilek)

Cemre Demircan (Cemre)

Egemen Uysal (Cem)

Nergis Kumbasar (Dudu)

Nisa Sofiya Aksongur (Tuğçe)

Lale Başar (Perihan)

Hande Katipoğlu (Suzan)

Bülent Seyhan (Avni)